AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'

Flaman milliyetçisi N-VA lideri De Waber, kurulacak yeni koalisyon hükümetinde partisinin lider olması gerektiğini belirterek, aksi taktirde ülkenin bir konfederasyon olması yönündeki adamları hızlandırmakla tehdit etti.

Avrupa Parlamentosu seçimleri sağcıların zaferiyle sona erdi; fakat Belçika'da krizin ayak sesleri ise duyulmaya başlandı. Belçika'da zor bir hükümet kurma dönemine girmiş bulunuyor. Flaman Bölgesi'nde, Flaman milliyetçisi N-VA ve aşırı sağ Vlaams Belang, Valonya'da ise sol partiler kazandı. N-VA lideri De Waber kendi partisinin yeni koalisyonun lideri olması gerektiğini belirterek, aksi taktirde ülkenin bir konfederasyon olması yönündeki adımları hızlandırmakla tehdit etti. Belçika ve Hollanda medyası ise ülkenin geleceğine endişeyle bakıyor.

"BİRLİKTE AYRI YAŞAMA"

Yebiakit'İn haberine göre; Hollanda gazetesi NRC Handelsblad, pazar günkü seçim sonuçları, Belçika'nın birliğini daha da zorladığı analizini yapıyor:

"Belçika'nın, hükümet edilemezlikten ve birbirine yabancılaşmış yurttaşlarından kaynaklanan sorunları, daha da büyüdü. 'Birlikte ayrı yaşama' hayalinden çok boşanma ihtimali daha yüksek görünüyor. De Wever'ın yaptığı, 'konfederalizmin' tek çözüm olduğu açıklaması, Valonlar tarafından ülkenin bölünmesinin nihai emaresi olarak yorumlanıyor. De Wever'a sorsanız bu, 'seçmene duyulan saygıdan' kaynaklanıyor. Elbette burada seçmenden kasıt, pahalıya patlayan yurttaşlarından kurtulan Flandre sakinleri. Bir ayrılma durumunda Valonlar mali olarak ciddi yük altında kalacaktır. Avro kullanan ülkelerin hiçbirinde bölgesel ekonomi performansı farkı, Belçika'daki kadar büyük değil. Şimdi buna bir de seçim sonucu ekleniyor. İçinden çıkılmaz bir yapboz."

BELÇİKA GAZETESİNDEN UYARI

Belçika De Morgen gazetesi de, seçim sonuçlarından yanlış çıkarımlar yapılmaması uyarısında bulunuyor:

"N-VA Partisi'nin görüşüne göre Flandre geçtiğimiz pazar günü seçimini, 'büyük oranda Flaman milliyetçiliği' yönünde yaptı. Bart De Wever, Flamanların yarısının sırf Belçika'yı bölmek için N-VA ya da VB'yi seçtiklerini mi düşünüyor gerçekten? Belçikalıların çoğunun pazar günü, yasal emeklilik yaşının tekrar düşürülmesi ve emekli maaşlarının artırılmasına oy verdiğini anlamak için zeka küpü olmaya gerek yok. Seçim sonucunun Bert De Wever'a, eski milliyetçi hayali yeniden canlandırmak için beklenmedik bir fırsat sunduğu doğru. Ancak bunu açıkça itiraf etmek daha dürüst bir davranış olacaktır."