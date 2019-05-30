ABD'de görülen 'seks tarikatı' davasında korkunç detaylar ortaya çıktı!

New York eyaletindeki Albany şehrinde 1998'de kurulan ve tarikata giren kadınlara yönelik şantaj ve tecavüzler sebebiyle hakkında dava açılan Nxivm'in internet sitesinde, tarikatın kuruluş amacı "insanları güçlendirmek için insani ilkelerin rehberliğinde çalışan bir topluluk" olarak açıklanıyor; "daha iyi bir dünya inşa etmek için ABD, Meksika, Kanada ve Orta Amerika'da 16 binden fazla insanla çalıştıkları" yazıyor.

Binlerce kişinin üyesi olduğu tarikatın lideri olan 58 yaşındaki Raniere, yargılama sürecinde kendisini savcılara "dünyanın en zeki, en ahlaklı kişisi" olarak tanıttı, hatta Einstein ve Gandhi'yle kıyasladı.

Tarikatta Hollywood oyuncuları, zengin ailelerin kızları ve eski bir Meksika cumhurbaşkanının oğlu da var. Bu isimlerden bazıları, davada Raniere'in işlediği suçlar için tanıklık da yapıyor.

Dava boyunca tanıkların verdiği ifadeler sayesinde, hem tarikatla hem de Raniere'le ilgili birçok detay ortaya çıktı.