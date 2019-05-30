Azeri Zamira Hacıyeva Londra'da bir mağazada 122 milyon lira harcadı

Şu anda, hakkında çıkartılan Açıklanmayan Servet Emri ile (UWO) mücadele eden Zamira Hacıyeva, 10 yıldan uzun bir sürede ünlü mağazadaki alışverişlerinde, birçoğu kocasının bankasıyla bağlantılı 54 kredi kartı kullanmıştı.

SERVETİNİN KAYNAĞINI İZAH EDEMEZSE...

Hacıyeva şimdi, Yüksek Mahkeme'ye servetinin kaynağını izah edemezse, Harrods'un yakınlarındaki 15 milyon sterlinlik evini ve üzerine Berkshire bölgesindeki golf sahasını kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Eşi, Azerbaycan'da başında bulunduğu bir kamu bankasından milyonlar çalma suçlamasıyla 15 yıl hapis cezası yatıyor.

VARLIĞINI KAYBEDEBİLİR

Yüksek Mahkeme, İngiliz banka hesaplarında bulunan parasından aldığı faiz dışında herhangi bir geliri olmadan, nasıl bu kadar varlıklı olabildiğini açıklamasını istemişti.

BBC ve diğer bazı medya kuruluşları da, Haciyeva'nın adının açıklayabilmek için giriştikleri hukuk mücadelesini kazanmıştı.

Hacıyeva, servetinin kaynağını açıklayamazsa varlıklarını kaybetmek kaybetme riskiyle karşı karşıya.