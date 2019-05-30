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önünde kendini ateşe veren kişi öldü

'nin başkenti Washington'da dün önünde kendini ateşe veren kişi hayatını kaybetti.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2019 15:38
Birleşik Devletler Park Polisi tarafından yapılan açıklamada, dün Beyaz Saray önünde kendini ateşe veren Arnav Gupta adlı kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. ABD Gizli Servisi, bir gün önce ajanlarının, popüler bir turizm bölgesi olan Washington Alışveriş Merkezi yakınındaki Ellipse'te yanan bir adamla ilgili raporlara yanıt verdiğini, alevlerin söndürüldüğünü ve adamı kritik bir durumda hastaneye gönderildiğini belirtmişti.
Polis Sözcüsü Çavuş Eduardo Delgado gazetecilere, yetkililerin şahsın amacını belirleyemediğini söyledi. Sözcüye göre polis, şahsın kendini yakmak için ne tür bir madde kullandığını ve arabasını yakına park edip etmediğini belirlemeye çalışıyor.

Geçtiğimiz ay Beyaz Saray'ın dışında kendini yakan bir kişi daha hastaneye kaldırılmıştı.
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Beyaz Saray önünde kendini ateşe veren kişi öldü
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