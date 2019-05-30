Cesetlere basarak zirveye ulaştılar

Everest yolunda bu sezon 11 dağcı hayatını kaybetti. Bu yılki tırmanma sezonu kayıtlara en fazla ölümün yaşandığı dördüncü dönem olarak geçti. Dağcılara göre bunun nedeni hava koşulları, deneyimsiz dağcıların sayısının fazlalığı ve Nepal Hükümeti'nin normalden daha fazla tırmanış izni vermesi...

23 Mayıs sabahı zirveden önceki son aşama olan Hillary Step'e çıkan Kanadalı film yapımcısı Elia Saikaly ise tanık olduğu dehşeti anlattı. Saikaly, günün ilk ışıklarında bir dağcının cansız bedeniyle karşılaştıklarını, 'böyle bir yükseklikte başka çareleri olmadığı için ekibiyle birlikte tırmanmaya devam ettiklerini' söyledi. Saikaly, Instagram'da tırmanışın son saatlerini "Yukarıda gördüklerime inanamadım. Ölüm. Kaos. Sıra sıra insanlar ve 4. kamptaki çadırlarda ölüler... Geri çevirmeye çalıştığım insanlar da sonunda öldü. Sürüklenerek indirilen insanlar vardı. Cesetleri çiğniyorlardı" diye anlattı. Saikaly, Guardian gazetesindeki röportajında ise "Fazladan 200 kişi zirve yolundaydı. Bir dağcının cesedine rastladım. Ceset, iki ipin arasındaki bir noktaya sabitlenmişti. Zirveye tırmanan herkes o insanın cesedine basmak zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.Zirveye ulaşmayı başaran Chad Gaston da şunları anlattı: "Bükülmüş vaziyette, göğsünü tutan bir kişi gördüm. Yanına gittim. Oksijen maskesinde sorun yoktu ama nefes almakta zorlandığını söyledi. Yüzü bembeyazdı ve titriyordu. O gece dağda öldüğünü duydum..."

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