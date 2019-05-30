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, 188 çocuğu ’ye gönderdi

Giriş Tarihi: 30.5.2019
IRAK, aileleri terör örgütü DAEŞ'e katılmış 188 çocuğu Türkiye'ye iade ettiklerini açıkladı. Irak'ta hakim Abdul Sattar, terör suçları ve yabancı şüphelilerle ilgilenen merkezi soruşturmalar mahkemesinin, DAEŞ teröristleri tarafından Irak'ta bırakılan 188 çocuğu Türkiye'ye teslim ettiğini bildirdi. Iraklı hakim Abdul Sattar çocukların iki ülkeden yetkililerin ve UNICEF temsilcilerinin olduğu bir ortamda iade edildiğini söyledi. 188 çocuğun reşit olan küçük bir bölümünün ise Irak'ta cezalarını tamamladıklarını belirtildi.
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Irak, 188 çocuğu Türkiye’ye gönderdi
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