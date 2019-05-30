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ile arasında 25 mahkum takas edildi

'ın yarı resmi ajansı Mehr'in haberine göre, İran Adalet Bakan Yardımcısı Mahmud Abbasi, 'ta hükümlü bulunan 20 İran vatandaşının iki ülke arasındaki sınırda yargı yetkililerinin huzurunda ülkeye nakledildiğini söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2019 14:21 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 14:36

İran'ın yarı resmi ajansı Mehr'in haberine göre, İran Adalet Bakan Yardımcısı Mahmud Abbasi, Irak'ta hükümlü bulunan 20 İran vatandaşının iki ülke arasındaki sınırda yargı yetkililerinin huzurunda ülkeye nakledildiğini söyledi.

Abbasi, buna karşılık İran'ın da 5 Irak vatandaşını Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) yetkililerine teslim ettiğini belirtti.

İran Adalet Bakan Yardımcısı, mahkumların büyük çoğunluğunun uyuşturucuyla ilgili suçlardan hüküm giydiklerini ve mahkumiyetlerini ülkelerinde çekeceklerini ifade etti.

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İran ile Irak arasında 25 mahkum takas edildi
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