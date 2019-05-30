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'teki saldırıları gerçekleştirdi

Irak'ın kentinin çeşitli noktalarında art arda meydana gelen 6 bombalı saldırının terör örgütü tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2019 03:21 Güncelleme Tarihi: 31.5.2019 03:23
Kerkük'teki saldırıları DEAŞ gerçekleştirdi

AA muhabirine konuşan Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, DEAŞ militanlarının kentin güneyinde başlatılan operasyona karşı saldırı düzenlediğini söyledi.

Kerkük'ün güneyinde üç gün önce başlatılan geniş çaplı operasyonun devam ettiğine dikkati çeken Harbiye, ''DEAŞ intikamını kent merkezindeki sivillerden alıyor.'' dedi.

Operasyonlara karşı direnemeyen DEAŞ'ın kent merkezinde güvenlik ihlali yapacağını beklemediklerini dile getiren Harbiye, örgütün, çöp tenekeleri ve yol kenarlarına yerleştirdiği bombalarla sivilleri hedef aldığını vurguladı.

Sivillerin tekrar bu tür saldırılarla karşı karşıya kalmamaları için bayrama kadar ciddi tedbirlerin alınacağını ve özel güvenlik planı hazırladıklarını bildiren Harbiye, kent merkezindeki tüm güvenlik güçlerini seferber ettiklerini aktardı.

Irak'ın Kerkük kentinin çeşitli noktalarında art arda meydana gelen 6 bombalı saldırı sonucu 4 kişi ölmüş, 15 kişi de yaralanmıştı.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

Terör örgütü DEAŞ'ın kent merkezlerindeki saldırı tehdidi en aza indirilmesine rağmen örgüt kırsal bölgelerde zaman zaman eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor.

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Kerkük'teki saldırıları DEAŞ gerçekleştirdi
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