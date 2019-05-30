Okyanusun iki yakasında afet

BUGÜN NELER OLDU

Çin'ingüneyinde etkili olan sağanak nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Şinhua Ajansı'nın haberine göre, iki kişi ise kayboldu. Bölgede 185 ev çöktü, 9 bin 170 hektarlık tarım arazisi zarar gördü. ABD'deyse iç kesimlerinde etkili olmaya devam eden hortumlar, Ohio'da bir can aldı. Hortumun uçurduğu park halindeki aracın bir eve çarpması sonucu 81 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. İki haftadır devam eden ve ülkenin iç kesimlerinde Indiana ve Ohio'da meydana gelen hortumlarda 90 kişi de yaralandı. Ulusal Meteoroloji Dairesi, hafta sonu 8 eyalette 50'den fazla hortumun oluştuğunu bildirdi.