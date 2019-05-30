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Trump destekçileri sınıra duvar örüyor

Giriş Tarihi: 30.5.2019
Trump destekçileri sınıra duvar örüyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına yapmak istediği duvar destekçileri tarafından inşa edilmeye başladı. Ülke sınırından uyuşturucu maddelerin, suçluların ve insan kaçakçılarının geçtiğini iddia eden Trump, ABD-Meksika sınırına duvar örülmesini istemiş ancak mahkeme kararıyla bu karar durdurulmuştu. 'GoFundMe' adında online fon platformu kuran 'We Build the Wall' (Duvarı İnşa Ediyoruz) adlı grup, New Mexico'daki özel bir arazi üzerinde duvar çalışmalarına başladıklarını duyurdu. DIŞ HABERLER
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Trump destekçileri sınıra duvar örüyor
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