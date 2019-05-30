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Trump’ın belalısı Mueller istifa etti

Giriş Tarihi: 30.5.2019
Trump’ın belalısı Mueller istifa etti
ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile işbirliği yapıp yapmadığını soruşturan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, Rusya soruşturma dosyasını resmen kapattığını ve Adalet Bakanlığı'ndaki görevinden istifa ettiğini açıkladı. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Mueller, "Rusya seçimlerimize müdahale etmeye çalıştı ve bu durum tüm Amerikalıları endişelendirmelidir. Eğer Başkanın açıkça bir suç işlemediği konusunda emin olmuş olsaydık bunu bu şekilde söylerdik. Fakat Başkanın bir suç işleyip işlemediği konusunda bir tespit yapmadık" dedi.
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Trump’ın belalısı Mueller istifa etti
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