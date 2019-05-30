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Tuna’da tekne faciası: 3 ölü

Giriş Tarihi: 30.5.2019
Tuna’da tekne faciası: 3 ölü
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, turistleri taşıyan gezinti teknesi battı, 3 kişi öldü, 16 kişi ise kayboldu. Macar basınında yer alan haberlere göre, dün akşam Budapeşte'nin içinden geçen Tuna Nehri'nde, çoğunluğu Asya kökenli turist 32 kişi ile 2 mürettebatın bulunduğu Hableany (Denizkızı) isimli tekne başka bir tekneyle çarpışması sonucu battı. Nehre düşen yolcuların bir kısmının kurtarılırken 3 kişinin cesedine ulaşıldı. Kayıp olan 16 kişinin bulunması için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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Tuna’da tekne faciası: 3 ölü
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