Tuna’da tekne faciası: 3 ölü

BUGÜN NELER OLDU

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, turistleri taşıyan gezinti teknesi battı, 3 kişi öldü, 16 kişi ise kayboldu. Macar basınında yer alan haberlere göre, dün akşam Budapeşte'nin içinden geçen Tuna Nehri'nde, çoğunluğu Asya kökenli turist 32 kişi ile 2 mürettebatın bulunduğu Hableany (Denizkızı) isimli tekne başka bir tekneyle çarpışması sonucu battı. Nehre düşen yolcuların bir kısmının kurtarılırken 3 kişinin cesedine ulaşıldı. Kayıp olan 16 kişinin bulunması için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.