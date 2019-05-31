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Etna uyandı

Giriş Tarihi: 31.5.2019
Etna uyandı
İTALYA'nın güneyinde yer alan Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı aktif duruma geçti. Avrupa kıtasındaki en yüksek aktif yanardağ olan Etna'nın güneydoğu ve kuzeydoğu noktalarındaki kraterlerinden yüzlerce metreye lav ve kül püskürdüğü bildirildi. Ulusal Coğrafik ve Volkanik Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Eugenio Privitera "Bu kısa zamanda bitebilir, aylar da sürebilir. Bölgede yaşayanlar için herhangi bir tehlike arz eden bir durum bulunmuyor ama güvenlik için turist akışını kontrol altında tutmak gerekiyor" dedi. AA
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Etna uyandı
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