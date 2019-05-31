İsrail ordusu bir çocuğu daha şehit etti

İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak için Ayrım Duvarı'nı geçmeye çalışan iki Filistinliye ateş açması sonucu 16 yaşındaki bir çocuk şehit oldu, bir kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Ayrım Duvarı'nı geçmek isteyen biri 16 diğeri 21 yaşındaki iki Filistinliye ateş açtı.

İsrail güçleri tarafından vurulan 16 yaşındaki Abdullah Gays şehit olurken, karnından yaralanan diğer gencin de şu anda ameliyat edildiği belirtildi.

İsrail, Ayrım Duvarı'yla (Utanç Duvarı) çevrili Batı Şeria'dan 40 yaş altı erkeklerin Kudüs'e girişini engellerken abluka altındaki yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gazze'den de Filistinlilerin kutsal şehre girişine izin vermiyor.

BATI ŞERİA'DAKİ FİLİSTİNLİLER RAMAZANIN SON CUMASI İÇİN MESCİD-İ AKSA YOLUNDA

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, sıcak hava ve İsrail'in çıkardığı zorluklara rağmen ramazan ayının son cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için Kudüs'e akın etti.

Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria tarafında yaşayan binlerce Filistinli, ramazanın son cuma namazını işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da eda etmek için sabahın erken saatlerinden itibaren yollara düştü.

Yılın diğer aylarında, özel izinler dışında Kudüs'e girişlerine izin verilmeyen Batı Şeria'daki Filistinliler, Mescid-i Aksa'ya gidebilmek için Batı Şeria ile Kudüs arasında bulunan Ayrım Duvarı'ndaki İsrail kontrol noktalarında kuyruklar oluşturdu.

Kadın ve erkekler için ayrı kontrol noktaları kurulurken, Filistinli kadınlardan bazılarının çocuklarını da yanlarında getirdiği görüldü.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olmasına aldırış etmeyen binlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'da namaz kılmak ve hasret kaldıkları Kudüs'ü görmek için kontrol noktalarından geçerek otobüslerle Harem-i Şerif'in yolunu tuttu.

BAZI FİLİSTİNLİLERİN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEDİ

Kontrol noktalarındaki bazı Filistinli erkekler, kendileri için getirilen 40 yaş üstü kuralına uymalarına rağmen İsrail güçlerinin Kudüs'e geçişlerine izin vermediğini söyledi.

Kalendiya'daki kontrol noktasında AA muhabirine konuşan Ali Cuma (42), İsrail güçlerinin çeşitli bahanelerle kendisi gibi birçok Filistinliye Kudüs'e geçiş izni vermediğini belirtti.

İsrail, ramazan ayı dolayısıyla Batı Şeria'da yaşayan 40 yaş üstü erkekler ile yaş sınırlaması olmaksızın Filistinli kadınların cuma günü Kudüs'e girişine izin verdi.

Batı Şeria'daki Filistinli kadınların ve 40 yaş üstü erkeklerin ramazan ayında Kudüs'e geçişlerine izin verilmesiyle Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılanların sayısında ciddi artış yaşanıyor.

Filistinli kaynaklar ramazan ayının ikinci cumasında 200 binin üstünde, üçüncü cuma da 100 binden fazla Müslüman'ın cuma namazını Harem-i Şerif'te kıldığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşa edilen beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası bulunuyor.

İsrail olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermiyor. İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayanların ise ne Kudüs'e ne de başka bir yere seyahat etme hürriyeti bulunuyor.

Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail işgali altında tutuluyor.