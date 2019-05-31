Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Meksika’da otobüs kazası 21 ölü

’da otobüs kazası 21 ölü

Giriş Tarihi: 31.5.2019
Meksika’da otobüs kazası 21 ölü
Meksika'nın güneyindeki sahil şehri Veracruz'da turistleri taşıyan otobüsün kamyonla çarpışması sonucu 21 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi. Veracruz Sivil Savunma Direktörü Roberto Hernandez, yaptığı açıklamada, Nogales ilçesinde yaşanan kazada, otobüste bulunan 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin ise yaralandığını söyledi. Kazanın, gezi otobüsüyle bir kamyonun çarpışması sonucu meydana geldiğini kaydeden Hernandez, çıkış kapılarını bloke edecek şekilde yana devrilen otobüsün alev aldığını ifade etti. Hernandez, yaralıların yakındaki hastanelerde tedavi alındığını ancak can kaybının artmasından endişe edildiğini belirtti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meksika’da otobüs kazası 21 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN