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"Rusya ile arasında konusunda görüş ayrılığı yok"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile arasında konusunun çözümünde görüş ayrılığının olmadığını söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2019 13:07
Rusya ile Türkiye arasında İdlib konusunda görüş ayrılığı yok

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesini gazetecilere değerlendirdi.

Rusya ile Türkiye arasında İdlib konusunun çözümünde görüş ayrılığı olmadığını belirten Peskov, "Bu bölgede ateşkesi sağlamalıyız. Hmeymim ve İdlib dahil olmak üzere Rus askerlerinin bulunduğu yerlere saldırıların durdurulması gerekiyor." dedi.

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin değerlendirmede bulunan Peskov, "Bu anlaşma kesinlikle geçerli ve uygulama aşamasındadır. Türkiye, bu anlaşmaya bağlılığını birkaç kez teyit etti." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, İdlib'de bir an önce ateşkesin sağlanması ve akabinde siyasi çözüm sürecine yeniden odaklanmak gerektiğini kaydetmişti.

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"Rusya ile Türkiye arasında İdlib konusunda görüş ayrılığı yok"
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