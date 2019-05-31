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’da demiryolu köprüsünü çaldılar

Giriş Tarihi: 31.5.2019
Rusya’da demiryolu köprüsünü çaldılar
RUSYA'NIN kuzey batı ucunda, Finlandiya'ya yakın Murmansk bölgesindeki Umba Nehri üzerinde bulunan eski bir demiryolu köprüsü çalındı. 12 yıl öncesine kadar aktif olarak kullanılan SSCB devrinden kalma köprü, bir başka bölgede yenisi yapılınca kaderine terk edilmişti. Köprünün ayağındaki Oktyabrski Köyü de boşalmıştı. Bölgedeki bir maden şirketinin iflası yüzünden kullanılmayan ve kaderine terk edilen köprünün metal aksamlarını hırsızların uzun bir süredir parça parça çaldıkları ve nehrin üzerinde artık bir köprünün kalmadığı bir vatandaşın polise ihbarı üzerine ortaya çıktı. DIŞ HABERLER
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Rusya’da demiryolu köprüsünü çaldılar
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