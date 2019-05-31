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Selanik’te oylar yeniden sayılıyor

Giriş Tarihi: 31.5.2019
Yunanistan'da 26 Mayıs'ta gerçekleştirilen mahalli seçimlerde şaibe karıştığı iddiasıyla Selanik Belediyesi'nde oyları yeniden sayma işlemine geçildi. İlk tur seçimlerinde en fazla oyu yüzde 22.42 ile Nikos Tahiaos alırken, Kostantinos Zervas yüzde 14.92, Yorgos Orfanos ise 14.50 oy aldı. İki aday arasındaki oy farkı sadece 510 olunca ikinci tura kalacak isim konusunda anlaşmazlık yaşandı. Orfanos'un mahkemeye başvurmasıyla, mahkeme Selanik Belediyesi için oyların yeniden sayılması gerektiğine karar kılındı.
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Selanik’te oylar yeniden sayılıyor
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