Tuna’da facia

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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Tuna Nehri'nde çarşamba gecesi meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği gemi kazasında 7 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Hayatını kaybeden 7 kişinin Güney Koreli olduğu belirtildi. Arama kurtarma ekipleri 21 kişinin bulunması için çalışmalarına devam ediyor. Tuna Nehri'nde 33 Güney Koreli turist ve 2 Macar mürettebat olmak üzere toplamda 35 kişinin bulunduğu turist gemisi başka bir gemiyle çarpışarak battı. Macaristan Acil Servis Hizmetleri Sözcüsü Pal Györfi yaptığı açıklamada, kazadan yaralı kurtarılan 7 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu belirtti. Polis ve itfaiyecilerin sürdürdüğü arama kurtarma çalışmalarına son saatlerde askerlerin de dâhil olduğu bildirildi. Macaristan Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise batan geminin çıkarılma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.