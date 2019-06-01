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260 bin kişi saf tuttu

İsrail’in çıkardığı zorluklara rağmen yaklaşık 260 bin Filistinli, ramazan ayının son cuma namazını ’da eda etti. Dünya Kudüs Günü’ne vurguda bulunan eski Kudüs Müftüsü İkrime Sabri, Müslüman liderlere çağrıda bulundu.

Giriş Tarihi: 1.6.2019 14:56
260 bin kişi saf tuttu

Filistinliler, İsrail'in çıkardığı zorluklar ve engellere rağmen ramazan ayının son cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti. Filistinliler erken saatlerden itibaren işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs arasındaki askeri kontrol noktalarını geçerek Harem-i Şerif'in yolunu tuttu. İşgalci İsrail, etrafı Ayrım Duvarı'yla çevrili Batı Şeria'dan 40 yaş altı erkeklerin Kudüs'e girişini engellerken, abluka altındaki Gazzelilerin de girişine izin vermedi.

MÜSLÜMAN LİDERLERE ÇAĞRI

Yeni Şafak'ın haberine göre; Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 260 bin Filistinli Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldı. Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve eski Kudüs-Filistin Müftüsü Şeyh İkrime Sabri okuduğu hutbede, Ramazan ayının son cumasının Dünya Kudüs Günü olduğunu vurgulayıp, Müslüman ülke liderlerine İslam'a sarılmaları ve vahdeti sağlama çağrısında bulundu.

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260 bin kişi saf tuttu
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