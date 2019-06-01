KKTC'de UBP-HP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümeti güvenoyu aldı.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, KKTC Cumhuriyet Meclisi, Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre başkanlığında güven oylaması gündemiyle olağanüstü toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada, 28 milletvekili kabul, 13 milletvekili ret oyu verirken, 9 milletvekili oylamaya katılmadı.

Kabul oyu verenlerin sayısının ret oyundan fazla olması nedeniyle UBP-HP koalisyon hükümetinin Bakanlar Kurulu güvenoyu aldı.

"MECLİS'TE ÇOK ÖNEMLİ ÇALIŞMALARDA BULUNDUK"

Başbakan Ersin Tatar oylamadan sonra yaptığı konuşmada, hükümete güvenoyu veren, vermeyen milletvekillerine teşekkür etti. Tatar, "Bu demokrasinin güzelliğidir. Bu yüce Meclis'te çok önemli çalışmalarda bulunduk, bulunmaya devam edeceğiz." dedi.

Hükümetin, Kıbrıs konusunda, ekonomik, siyasal, kültürel ve diğer konularda KKTC'ye hizmet için gece gündüz çalışacağını vurgulayan Tatar, bu çalışmaların başarılı olabilmesi için Meclis'te uyum içinde çalışılması gerektiğine işaret etti.

Tatar, "En büyük temennim, muhalefetin ve iktidarın bu çalışmaları kardeşçe yürütmesidir. Kararın memlekete hayırlı olmasını dilerim." şeklinde konuştu.

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulunun arifeye denk gelen 3 Haziran Pazartesi günkü birleşiminin 10 Haziran'a ertelenmesi kararı onaya sunuldu. Pazartesi günkü birleşimin ertelenmesi kararı oy çokluğuyla alındı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 10 Haziran'da saat 10.00'da toplanacak.