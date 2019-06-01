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Koalisyon ’den Esad’a giden tankerleri vurdu

Giriş Tarihi: 1.6.2019
Koalisyon YPG’den Esad’a giden tankerleri vurdu
ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Suriye'nin Deyrizor ilinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeden Beşar Esad rejiminin kontrolündeki alana petrol taşıyan tankerleri hedef aldı. Deyrizor'daki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, koalisyon güçleri Hummer tipi araçlarla, dün sabah saatlerinde, Deyrizor'un doğu kırsalında YPG/ PKK ve rejim arasında petrol transferi yapılan alana baskın düzenledi. Bu sırada, koalisyona ait uçaklar, YPG/PKK işgalindeki Şuheyl beldesinden, Fırat Nehri üzerinden karşı kıyıdaki Bukris beldesine petrol taşıyan tankerlerden üçünü vurdu. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti.
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Koalisyon YPG’den Esad’a giden tankerleri vurdu
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