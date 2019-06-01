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Son Dakika: 'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi!

Son Dakika Haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nin, 'ın kuzeyindeki Hakurk'a havadan ve karadan başlattığı 'Pençe Operasyonu'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. tarafından yapılan son dakika açıklamaya göre Pençe Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu. devam eden 'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.6.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 1.6.2019 09:50
Son Dakika: Pençe Harekatı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu.

PENÇE OPERASYONU!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), PKK'lı teröristlerin yuvalandığı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'a 27 Mayıs'ta öğle saatlerinden itibaren havadan ve karadan "Pençe" operasyonu başlattı. Bölge savaş uçaklarınca ateş altına alınırken Fırtına obüsleriyle de top atışları yapıldı. F-16'larla yapılan operasyon, tanker uçaklar, SİHA ve İHA'larla da desteklendi. Hedeflerin ateş altına alınmasının ardından bölgeye 5 bin civarında komando sevk edildi. Bölgeye yönelik özel olarak eğitilmiş komandolar yerli ve milli helikopterlerimiz Atak'la alanlara indirildi. Atışlarla teröristlerce kullanılan mağara, sığınak, barınak ve mühimmat depoları vuruldu. Şu ana kadar operasyonda 9 terörist etkisiz hale getirildi. Atışlar sonrasında bölgede izlenen patlamalar, mühimmat depolarının tam isabetle vurulduğunun göstergesi olarak değerlendirildi. Hakurk'a yönelik operasyonun amacının, Kandil'e uzanan yolu temizlemek olduğu bildirildi. TSK, Hakurk'un güneyindeki Kelereş Tepe'yi de hedef aldı. Bu tepe ele geçirildiğinde, TSK için Kandil'in yolu açılmış olacak. Hakurk'tan Kandil'e giden yolda aşılması ya da ele geçirilmesi gereken iki tepe bir de PKK'nın Sidekan kampı bulunuyor.

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Son Dakika: Pençe Harekatı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi!
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