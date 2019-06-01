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Trump’tan Erdoğan’a: Teklifinizi beğendim

Giriş Tarihi: 1.6.2019
Trump’tan Erdoğan’a: Teklifinizi beğendim
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çarşamba günü yaptığı görüşmede "çalışma grubu kurulması fikrinizi beğendim" dediği öğrenildi. ABD, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi ile F-35 savaş uçaklarına aynı anda sahip olmasına karşı çıkıyor. Gerekçe olarak da S-400 radarlarının F-35'lere ilişkin gizli bilgilere ulaşabileceği, bu sayede F-35'lerin radarda görünmemesini sağlayan sistemin Rusya tarafından kolaylıkla aşılabileceğini iddia ediyordu. Ankara, bu iddiaya cevap olarak S-400 sistemlerinin incelenmesi için ortak bir çalışma grubu kurulmasını teklif etmişti. Bugüne kadar teklife yanıt vermeyen Trump'ın, ilk kez Çarşamba günkü telefon görüşmesinde "fikrinizi beğendim" sözlerini kullandığı öğrenildi. Trump'tan gelen bu olumlu sinyal sonrasında iki ülke arasında ortak çalışma grubu için temasların hızlanması bekleniyor.
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Trump’tan Erdoğan’a: Teklifinizi beğendim
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