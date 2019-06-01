BUGÜN NELER OLDU

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında ortaya yine filmleri aratmayacak iddialar atıldı. Güney Kore merkezli Chosun Ilbo gazetesi'ndeki habere göre dünyanın en kapalı toplumu olarak bilinen Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong Un yine üst düzey isimleri kurşuna dizdirdi. AFP ve Reuters gibi uluslararası ajanslarında da Güney Kore basınına dayanarak verdiği haberde infaz edilen yetkili sayısının 5 olduğu kaydedildi.Söz konusu infazlara ise Kim Jong Un ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen zirvenin başarısızla sonuçlanmasının neden olduğu ileri sürüldü. Chosun Ilbo gazetesi, Kuzey Kore'nin ABD Temsilcisi Kim Hyok Chol ve 4 dışişleri bakanlığı yetkilisinin görüşme sonrasında Mirim Havalimanı'nda kurşuna dizildi. 5 yetkilinin ABD'nin niyetlerini anlayamadıkları için Washington adına casusluk yapmakla suçlandığı vurgulandı. Çıkan haberlere göre Kim Jong Un ile Trump arasındaki zirvede tercümanlık yapan Sin Hye Yong'un da Çin sınırı yakınlarındaki bir "çalışma ve yeniden eğitim kampına gönderildiğini" öne sürüldü.Kuzey Kore'nin ABD Temsilcisi Kim Hyok Chol'un birçok kez ABD Başkanı Trump ile görüştükleri ana dair fotoğraflar basına yer almıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı infaz haberlerini araştırdıklarını açıkladı. Kim Hyok Chol son olarak Kim Jong Un ile Trump arasında şubat ayı sonunda Vietnam'da yapılan görüşmelere Kuzey Kore lideri ile birlikte gitmişti.