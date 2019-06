6 çocuğu ile film setinde

BUGÜN NELER OLDU

ABD'li ünlü yıldız Angelina Jolie çocuklarını yanından ayırmıyor. Yeni filmi 'Those Who Wish Me Dead' için bir süreliğine New Mexico'ya taşınan Jolie, 6 çocuğunu da yanında götürdü. Birlikte yemek yiyip alış veriş yaparken görüntülen Jolie ve çocukları, hep birlikte keyifli vakit geçirdi. Jolie, uzun süren çekimler sırasında çocuklarının sıkılmaması için onlara oyuncaklar ve evcil hayvan aldı. 11 yıldır birlikte olduğu Brad Pitt'den olaylı bir şekilde boşanan Jolie, 3'ü evlatlık 3'ü biyolojik olan çocuklarının velayetini Pitt'e vermemek için uzun süre mücadele etti.