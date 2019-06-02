ABD’de belediye çalışanı dehşet saçtı

BUGÜN NELER OLDU

ABD'ninVirginia eyaletine bağlı Virginia Beach kentinde belediye binasında düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Amerikan basınına yansıyan haberlere göre, Virginia Beach Belediyesi'nde çalışan mühendis DeWayne Craddock, dün öğleden sonra belediye binasına girerek rastgele ateş açmaya başladı. Polis Şefi James Cervera, gazetecilere yaptığı açıklamada saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını duyurdu. Carvera, kurbanlardan birinin bina dışında arabasında, geri kalanların binanın 3 katında vurulduğunu açıkladı. Dört polisin hızlıca binaya girip saldırganı sıkıştırdığı ve 'uzun süren bir çatışma sonrası' saldırganın öldürüldüğü belirtildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Başkan Donald Trump'ın konu hakkında bilgilendirildiği ve olayı yakından takip ettiği vurgulandı. ABD'deki silahların kullanıldığı şiddet olaylarına ilişkin verileri derleyen Gun Violence Archive'e göre son olay ülkede 2019 yılında bugüne kadar meydana gelen 150. kitlesel silahlı saldırı oldu.