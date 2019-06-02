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Dünyanın yeni asık suratlısı

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Giriş Tarihi: 2.6.2019
Dünyanın yeni asık suratlısı
Huysuz surat ifadesiyle büyük ün kazanan fenomen kedi Tardar Sauce'nin ölümünün ardından yeni bir asık suratlı kedi sosyal medyada yerini aldı. ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Louis adındaki Fars kedisi, asık suratı ve kızgın bakışlarıyla dünyanın yeni en asık suratlı kedisi olmaya aday. Louis'in sahibi Michelle Axis, dört yaşındaki kedisini görenlerin genetik bir problemi olduğunu sandığını ancak bunun onun normal hali olduğunu ifade etti. Oyun oynamaktan çok hoşlanan Louis'in şimdiden sosyal medya hesabı Instagram'da 4 bin takipçisi var.
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