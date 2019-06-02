Erdoğan’a Filistin teşekkürü

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvesinde, Filistin halkının meşru haklarıyla bağdaşmayan barışçıl çözüm önerilerinin reddedildiği belirtildi. Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) olağanüstü zirvelerinin ardından Mekke'de düzenlenen 14'üncü İİT olağan zirvesinin kapanış bildirgesinde Filistin'e yönelik mesajlar ağırlık kazandı.

Kudüs'ü, sözde İsrail'in başkenti olarak tanıyan hukuk dışı her türlü kararın en sert şekilde kınandığı ve reddedildiği bildirgede, Filistin halkının haklarıyla bağdaşmayan barışçıl çözüm önerilerinin reddedildiği kaydedildi.



YÜZYILIN ANLAŞMASI

Bildirgede, "Türkiye'nin 2016-2019 arasında başarılı bir şekilde yürüttüğü İİT'nin 13. dönem başkanlığı ve Kudüs için düzenlenen iki olağanüstü zirve başta olmak üzere harcadığı çabalardan dolayı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ve takdir mesajları iletildi.

Ramazan ayından sonra Amerikan yönetiminin "yüzyılın anlaşması" planı olarak adlandırılan Filistin-İsrail barış anlaşması için harekete geçmesi bekleniyor. Bu çerçevede ABD'nin, bu ay sonunda Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenleyeceği ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklanması beklenen "yüzyılın anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

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