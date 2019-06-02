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geceyi aydınlattı

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Giriş Tarihi: 2.6.2019
Etna geceyi aydınlattı
Avrupa kıtasındaki en yüksek aktif yanardağ olan Etna, faaliyete geçti. Gece saatlerinde lav ve kül püskürtmeye başlayan 700 bin yıllık Etna'dan çıkan lavlar geceyi aydınlatırken ortaya olağanüstü görüntüler çıktı. Yanardağda yaşanan patlamalarla etrafa saçılan kızgın lavların oluşturduğu kızıllık muhteşem kareler oluşturdu. Bu doğa olayını görmek isteyen çok sayıda meraklının bölgeyi ziyaret ettiği belirtilirken Etna'nın faaliyetinin bölgedekiler için şimdilik bir tehlike oluşturmadığı kaydedildi.
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Etna geceyi aydınlattı
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