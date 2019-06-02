Etna geceyi aydınlattı

BUGÜN NELER OLDU

Avrupakıtasındaki en yüksek aktif yanardağ olan Etna, faaliyete geçti. Gece saatlerinde lav ve kül püskürtmeye başlayan 700 bin yıllık Etna'dan çıkan lavlar geceyi aydınlatırken ortaya olağanüstü görüntüler çıktı. Yanardağda yaşanan patlamalarla etrafa saçılan kızgın lavların oluşturduğu kızıllık muhteşem kareler oluşturdu. Bu doğa olayını görmek isteyen çok sayıda meraklının bölgeyi ziyaret ettiği belirtilirken Etna'nın faaliyetinin bölgedekiler için şimdilik bir tehlike oluşturmadığı kaydedildi.