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’nın avlusunda 26 bin kişiye iftar sofrası

Giriş Tarihi: 2.6.2019
Mescid-i Aksa’nın avlusunda 26 bin kişiye iftar sofrası
Sadakataşı Derneği'nce, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusunda, Kadir Gecesi'nde 26 bin kişiye iftarlık yemek dağıtımı gerçekleştirildi. İftarların yanı sıra sosyal ve ekonomik anlamda gelir seviyesinin düşük olduğu Filistin'de, dernek tarafından 900 aileye hurma, şeker, çay, yağ, pirinç, konserve gıda ve tuzdan oluşan gıda kumanyası dağıtıldı. Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Enes Erbaş, "Baskı ve işgal altındaki Mescid-i Aksa'da kurduğumuz iftar sofraları ve Filistin halkına ulaştırdığımız insani yardımlar önemli bir anlam taşıyor. Burayı savunmanın bir yolu da buradan geçiyor. Yardımı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı
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Mescid-i Aksa’nın avlusunda 26 bin kişiye iftar sofrası
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