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yolcularına uyarısı

Giriş Tarihi: 2.6.2019
Tanzanya yolcularına plastik poşet uyarısı
Türk Hava Yolları (THY) Tanzanya'ya gidecek yolcularını plastik poşet ve çantalarla ilgili uyardı. THY'den yapılan açıklamada Tanzanya hükümetinin 1 Haziran'dan itibaren tüm plastik poşet ve çantaların ülkeye girişine yasak koyduğu belirtilerek, bu ülkeye seyahat edecek yolcuların kabin bagajlarında ve kayıtlı bagajlarında plastik poşet ve çanta bulundurmamaları istendi. Tanzanya inceliği ne olursa olsun tüm plastik poşetlerin ithalatı, ihracatı, üretimi, satılması, tedariği ve kullanımının 1 Haziran'dan itibaren yasaklayacağını duyurmuştu.
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Tanzanya yolcularına plastik poşet uyarısı
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