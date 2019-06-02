Tanzanya yolcularına plastik poşet uyarısı

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TürkHava Yolları (THY) Tanzanya'ya gidecek yolcularını plastik poşet ve çantalarla ilgili uyardı. THY'den yapılan açıklamada Tanzanya hükümetinin 1 Haziran'dan itibaren tüm plastik poşet ve çantaların ülkeye girişine yasak koyduğu belirtilerek, bu ülkeye seyahat edecek yolcuların kabin bagajlarında ve kayıtlı bagajlarında plastik poşet ve çanta bulundurmamaları istendi. Tanzanya inceliği ne olursa olsun tüm plastik poşetlerin ithalatı, ihracatı, üretimi, satılması, tedariği ve kullanımının 1 Haziran'dan itibaren yasaklayacağını duyurmuştu.