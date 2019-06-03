Danimarka’da Türk camisine sabotaj

Danimarka'da başkent Kopenhag'ın 35 kilometre batısındaki Hedehusene kasabasındaki Fetih Camii'nin çatı katında dün yangın çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangın, sabotaj ihtimalini doğurdu. Danimarka Türk Diyanet Vakfı çatısı altında 2013'ten bu yana hizmet veren Fetih Cami'deki yangın itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi sonucu büyümeden söndürdü. Yangının ardından camide incelemelerde bulunan Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek, ramazan ayında bu tür bir olayın yaşanmasından dolayı üzgün olduğunu belirtti. İpek, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında bir can kaybının olmadığını, maddi hasar bulunduğunu söyledi.



KUR'AN-I KERİM YAKTILAR

Her türlü önlemin alınması konusunda yetkililerle temaslarının devam edeceğini kaydeden İpek, "Bizim yetkililerden beklentimiz sadece Türk toplumunun değil tüm Müslümanların saldırı gibi tehlikelerinden korunması yönünde. Bu konuda onlar da işbirliği yapacaklarını bize belirtiyorlar" diye konuştu.

Öte yandan hayırseverlerin organizasyonuyla başkent Kopenhag'ın belediye meydanında düzenlenen iftar programını protesto eden aşırı sağcı Stram Kurs (Sıkı Yön) lideri Rasmus Paludan ve partililer, iftar saatinde belediye meydanına gelerek burada Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Akşam ezanının okunmasının ardından meydanı gören bir otelin balkonuna "Avrupa bizim" yazılı pankart asan aşırı sağcılar, megafon ile İslam ve Müslüman karşıtı sloganlar attı. Olay yerine gelen polis, pankartı kaldırdıktan sonra aşırı sağcıları bölgeden uzaklaştırdı. Aşırı sağcılar, yaptıkları eylemi Youtube üzerinden canlı yayınladı.

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