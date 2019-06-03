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Esad rejimi beyaz fosfor bombasıyla saldırı düzenledi

'de rejiminin beyaz Fosfor bombasıyla düzenlediği saldırılar nedeniyle tarım alanları ve yerleşim bölgelerinde yangın çıktı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.6.2019 12:13 Güncelleme Tarihi: 3.6.2019 12:13
Esad rejimi beyaz fosfor bombasıyla saldırı düzenledi

İdlib'de Beşar Esad rejiminin beyaz Fosfor bombasıyla düzenlediği saldırılar nedeniyle tarım alanları ve yerleşim bölgelerinde yangın çıktı.

Suriye'de Beşar Esad rejimi ve destekçileri, gece saatlerinde İdlib'in güneyinde uluslararası olarak yasaklanan beyaz fosfor bombasıyla saldırı düzenledi. Saldırının gerçekleştirildiği Keferlata, Şeyh Mustafa, Rakaya köylerindeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarında yangın çıktığı belirtildi.

Bir yangın silahı olarak kullanılan beyaz fosfor bombası soluma yolu ile vücuda alındığında zehirlerken, nefes darlığına ve boğulmaya yol açarak beyin ile akciğerlerde ağır hasara ve ölüme neden olabiliyor.

Esad güçleri İdlib'e saldırdı. Onlarca ölü var

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Esad rejimi beyaz fosfor bombasıyla saldırı düzenledi
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