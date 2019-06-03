Fanatik Yahudiler yine Mescid-i Aksa’yı bastı

BUGÜN NELER OLDU

İsrailpolisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilere tepki gösteren cemaate ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Aralarında aşırı sağcı eski milletvekili Haham Yehuda Glick'in de olduğu yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Yahudilere tekbir getirerek tepki gösteren cemaate ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunan İsrail polisi, çok sayıda Filistinliyi darbetti. Diğer yandan Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde, İran'ın bölgedeki müdahalelerine ortak tavır oluşturmak amacıyla 21 Arap ülkesi liderinin katılımıyla gerçekleştirilen cumartesi günü düzenlenen zirvedeyse, ABD'nin ve Guatemala'nın İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması kınandı.