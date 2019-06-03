Kim Jong Un tarafından idam edildi denilmişti! Kuzey Kore'den flaş hamle

Kuzey Kore devlet medyası, idam edildiği öne sürülen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ABD işlerinden sorumlu özel temsilcisi Kim Hyok-chol'u bir konserde gösteren fotoğraf yayımladı.

Güney Kore gazetesi Chosun Ilbo'da çıkan, Kuzey Kore'nin ABD işlerinden sorumlu özel temsilcisi Kim'in iki ülke arasındaki ikinci nükleer zirvenin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından dışişleri bakanlığında çalışan 4 kıdemli yetkili ile Pyongyang yakınındaki Mirim Havaalanı'nda infaz edildiğine ilişkin haberin ardından Kuzey Kore devlet medyası, diplomatın Kuzey Kore lideri Kim ile davetliler arasında olduğu bir konserin fotoğraflarına yer verdi.