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tarafından idam edildi denilmişti! 'den flaş hamle

Geçtiğimiz günlerde Devlet Başkanı tarafından idam edildiği öne sürülen Kuzey Kore'nin ABD işlerinden sorumlu özel temsilcisi Kim Hyok Chol hakkında Kuzey Kore medyasından şaşırtan haber...

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.6.2019 12:33 Güncelleme Tarihi: 3.6.2019 12:33
Kim Jong Un tarafından idam edildi denilmişti! Kuzey Kore'den flaş hamle

devlet medyası, idam edildiği öne sürülen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ABD işlerinden sorumlu özel temsilcisi Kim Hyok-chol'u bir konserde gösteren fotoğraf yayımladı.

Güney Kore gazetesi Chosun Ilbo'da çıkan, Kuzey Kore'nin ABD işlerinden sorumlu özel temsilcisi Kim'in iki ülke arasındaki ikinci nükleer zirvenin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından dışişleri bakanlığında çalışan 4 kıdemli yetkili ile Pyongyang yakınındaki Mirim Havaalanı'nda infaz edildiğine ilişkin haberin ardından Kuzey Kore devlet medyası, diplomatın Kuzey Kore lideri Kim ile davetliler arasında olduğu bir konserin fotoğraflarına yer verdi.

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Kim Jong Un tarafından idam edildi denilmişti! Kuzey Kore'den flaş hamle
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