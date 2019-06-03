Sudan'da ordu darbe karşıtı göstericilere müdahale etti: 35 ölü

Sudan ordusunun, başkent Hartum'daki Savunma Bakanlığı önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka müdahalesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti onlarca kişi yaralandı. Müdahalenin ardından göstericiler, Başkent Hartum'daki ordu merkez karargahı binasına giden bazı yollarda lastik yakıp barikat kurdu.

Sudan'ın başkenti Hartum'da ordunun genel karargahı önünde yaklaşık iki aydır sivil hükümete geçiş talebiyle demokrasi nöbeti tutan muhalif göstericilere ordu güçlerince müdahale edildi. Müdahalede 35 kişi hayatını kaybetti.

TÜRKİYE'DEN SUDAN'DA İTİDAL ÇAĞRISI

Sudan Meslek Odalarından yapılan yazılı açıklamada, ordu güçlerinin sabah saatlerinde başkent Hartum'daki Savunma Bakanlığı çevresinde kamp kuran darbe karşıtı protestoculara silahla müdahalede bulunduğu belirtildi.

"HASTANELERDE YER KALMADI"

Sudan Doktorlar Komitesi yaptığı açıklamada, ordu birliklerinin göstericilere müdahalesinde 35 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yüzlerce insanın açılan ateş sonucu yaralandığının belirtildiği açıklamada, yaralılar için hastanelerde yer kalmadığı ve birçok kişiye olay yerinde müdahale edildiği aktarıldı.

Görgü tanıkları, sabah saatlerinde çok sayıda askerin, nisan ayında eski Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'i iktidardan deviren askeri darbenin ardından sivil yönetime geçiş için oturma eylemi yapılan bölgeyi kuşattığını ardından makinalı tüfek seslerinin duyulduğunu ve bölgeden dumanların yükselmeye başladığını aktardı.

"ASKERİ KONSEY GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILSIN" ÇAĞRISI

Ülkedeki göstericilere liderlik eden muhalif oluşum Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Askeri Konseyin düşürülmesi için herkesi harekete geçmeye çağırıyoruz. Barışçıl devrim hareketi kapsamında derhal başkent ve tüm bölgelerin sokaklarında barikat kurulmalı, barışçıl yürüyüşler için kent, köy ve sokaklara çıkmalısınız." ifadeleri kullanıldı.

"Askeri darbe konseyinin sahte vaatleriyle gerçek yüzünü saklamak için beklediği"ne dikkat çekilen açıklamada, Konseyin ramazan ayının son gününde, sabah saatlerinde ordu karargahı önünde kendi halkından kadın ve erkek binlerce kişi karşısında sözünde durmadığı vurgulandı.

ÖDGB, ayrıca iktidara gelmesi konusu müzakere edilen Askeri Konseyin maskesinin düştüğünü savundu.

ÜMMET PARTİSİ HALKI SOKAĞA ÇAĞIRDI

Eski Başbakan Sadık el-Mehdi liderliğindeki Milli Ümmet Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, ordu güçlerinin sabah saatlerinde başkent Hartum'daki ordu karargahı önündeki göstericilere silahla müdahalede bulunmasına tepki gösterildi.

Göstericilere müdahale edilmesinin, Askeri Konseyin zalimce işlediği bir suç olduğu ve söz konusu saldırının kınandığı açıklamada, Sudan halkına sokağa çıkma, başkent ve diğer illerde gösteri düzenleme çağrısı yapıldı.

MUHALİFLERİN SEMBOL İSİMLERİNDEN MEDENİ ABBAS YARALANDI

Görgü tanıkları, göstericilere liderlik eden muhalif oluşum Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri yöneticilerinden Medeni Abbas'ın da gösterilere müdahale sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını ifade etti.

Aktivistlerin yayınladığı görüntülerde, Abbas'ın elbiselerinin parçalandığı, el ve omuz bölgesinden yaralandığı görüldü.