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Trump: ticaret savaşında milyarlar kazanıyor

Başkanı , giderek genişleyen küresel ticaret savaşında ABD'nin "milyarlar" kazandığını vurguladı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.6.2019 15:58 Güncelleme Tarihi: 3.6.2019 16:09
Trump: ABD ticaret savaşında milyarlar kazanıyor

ABD Bşkanı Donald Trump, giderek genişleyen küresel ticaret savaşında ABD'nin "milyarlar" kazandığını vurguladı.

Trump, Pazartesi günü yaptığı Twitter paylaşımında, Çin'in karşılıklı ticarette rekabet gücünü sürdürebilmek için "para yaktığını" ileri sürdü.
Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'in, ürünlerinin küresel piyasalardaki satışlarını sürdürebilmek için teşvikler verdiğini belirten Trump, paylaşımında şöyle dedi:

"Pek çok firma vergilerden kaçabilmek ve başka ülkelerde iş yapabilmek için Çin'i terkediyor. Maliyetler ya da enflasyonda gözle görülür bir artış yok; ancak, ABD milyarlar kazanıyor."

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Trump: ABD ticaret savaşında milyarlar kazanıyor
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