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Trump'ın Londra ziyareti yine olaylı başladı! Bu kez de Meghan Markle hakkında 'edepsiz polemiği'
Trump'ın Londra ziyareti yine olaylı başladı! Bu kez de Meghan Markle hakkında 'edepsiz polemiği'
ABD Başkanı Donald Trump'ın Londra'ya gerçekleştirdiği ziyaret olylı başladı. Trump'ın Londra Belediye Başkanı Sadık Han'a yönelik hakaretleri gündeme bomba gibi düşerken Twitter'dan yaptığı bir diğer açıklamada tahtın altıncı sıradaki varisi Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'a "edepsiz" demediğini iddia etti. Geçtiğimiz yıl Trump'ın Londra ziyareti krize dönüşmüştü.
Giriş Tarihi: 3.6.2019 15:05Güncelleme Tarihi: 3.6.2019 15:10
ABD Başkanı Trump, "Asla Meghan Markle'a edepsiz demedim. Yalan medya tarafından uydurulmuş ve yine hazırlıksız yakalandılar" açıklamasında bulundu.