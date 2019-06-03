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Trump'ın ziyareti yine olaylı başladı! Bu kez de hakkında 'edepsiz polemiği'

ABD Başkanı 'ın 'ya gerçekleştirdiği ziyaret olylı başladı. Trump'ın Londra Belediye Başkanı Sadık Han'a yönelik hakaretleri gündeme bomba gibi düşerken Twitter'dan yaptığı bir diğer açıklamada tahtın altıncı sıradaki varisi 'nin eşi Sussex Düşesi 'a "edepsiz" demediğini iddia etti. Geçtiğimiz yıl Trump'ın Londra ziyareti krize dönüşmüştü.

Giriş Tarihi: 3.6.2019 15:05 Güncelleme Tarihi: 3.6.2019 15:10
Trump'ın Londra ziyareti yine olaylı başladı! Bu kez de Meghan Markle hakkında 'edepsiz polemiği'

ABD Başkanı Trump, "Asla 'a edepsiz demedim. Yalan medya tarafından uydurulmuş ve yine hazırlıksız yakalandılar" açıklamasında bulundu.

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Trump'ın Londra ziyareti yine olaylı başladı! Bu kez de Meghan Markle hakkında 'edepsiz polemiği'
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