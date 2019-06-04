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Çin'de ! Camilere akın ettiler

Çin’de ’nı ’den bir gün sonra idrak eden Müslümanlar camilere akın etti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2019 07:38 Güncelleme Tarihi: 5.6.2019 07:38
Çin'de Ramazan Bayramı! Camilere akın ettiler

Ülkenin başkenti Pekin'de bulunan Dongsı Camisi'nde 7'den 70'e Çinli Müslümanlar Bayram Namazı için sabahın erken saatlerinde bir araya geldi.

Kentin dört bir yanından gelen Çinli Müslümanlar, cami etrafında alınan güvenlik önlemleri eşliğinde içeri girdi.

Bayram Namazı öncesi fitre vecibelerinin yerine getirilmesi için kurulan sandıklara sadakalarını bırakan cemaat, namaz için saf tuttu.

Çin'deki 56 etnik gruptan 10'u Müslüman. Hui (Çinli Müslümanlar) ile Uygur, Kırgız, Kazak, Tacik, Tatar, Özbek, Salar, Baoan ve Dongşiang etnik azınlıkları, yoğun olarak ülkenin kuzey ve kuzeybatısında yaşıyor.

Huilerin ve Uygurların Ningşia Hui Özerk Bölgesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi adlı iki otonom bölgesi bulunurken bazı eyaletlerde Müslümanlara ait küçük otonom idareler de yer alıyor.

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Çin'de Ramazan Bayramı! Camilere akın ettiler
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