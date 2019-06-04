Darbeciler demokrasi nöbetine saldırdı: 35 ölü

Sudan'da 11 Nisan'da yönetime el koyarak Ömer el-Beşir'i deviren askeri cunta, dün gösterilere kanlı müdahalede bulundu. 30 yıllık Beşir hükümetine karşı aylarca sokaklarda duran gösteriler, darbenin ardından da sivil yönetime geçiş için eylemlerine devam ediyordu. Başkent Hartum'da ordunun genel karargahı önünde demokrasi nöbeti tutan muhalif göstericilere yapılan müdahalede 35 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi de yaralandı.



ABD'DEN TEPKİ

Sudan'da darbecilerin sivillere yönelik müdahalesinin Askeri Geçiş Konseyi'nin Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın Mısır'ın darbeci lideri Abdülfettah Sisi ve Suudi Arabistan ile Körfez ülkelerinin önde gelen isimleriyle yaptığı görüşmelerin ardından gelmesi kafaları karıştırdı. ABD, İngiltere ve Almanya'dan yapılan açıklamada Askeri Geçiş Konseyi'nin müdahalesine tepki gösterildi.

THY dünkü Hartum-İstanbul seferini iptal ederken Türkiye Sudan'daki can kayıplarını derin endişeyle karşıladığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, geçiş sürecinin halkın beklentileri doğrultusunda süratle tamamlanarak bir an önce sivil hükümetin kurulması çağrısında bulunuldu.

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