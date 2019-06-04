Son Dakika haberi: Hakurk'ta Pençe Harekatı devam ediyor! 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe Harekatı'na ilişkin son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Hakurk'ta devam eden Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi! Pençe Harekâtı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34 oldu.

Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi!

KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI!

Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerine icra edilen hava harekâtlarında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi. Harekatlarda en az 4 terörist etkisiz hale getirildi.