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Merkel: ve ABD aralarındaki problemi bir an önce çözmeli

, Avrupa Briliği’nin () ABD ile arasıdaki problemleri bir an önce çözmesi gerektiğini söyledi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2019 14:34
Merkel: AB ve ABD aralarındaki problemi bir an önce çözmeli

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Briliği'nin (AB) ABD ile arasıdaki problemleri bir an önce çözmesi gerektiğini söyledi.

Alman Sanayisi Günü'nde konuşan Merkel, Fransa'yı AB ve ABD arasındaki ticaret görüşmelerine karşı çıkmakla suçladı ve iki taraf arasıdaki bir ticaret anlaşmasının "varoluşsal" bir önemi olduğunu söyledi.

AB üye ülkeleri, ABD ile ticaret görüşmeleri konusunda yapılan oylamada olumlu oy kullanırken, Fransa görüşmelere karşı çıkmıştı.
AB Ticaret Müfettişi Cecilia Malmstrom, ticaret görüşmelerinin ne zaman başlayacağı konusunda topun ABD'de olduğunu söylemişti.

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Merkel: AB ve ABD aralarındaki problemi bir an önce çözmeli
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