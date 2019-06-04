Nijerya'da silahlı çete üyesi 50 kişi yakalandı

Ebonyi Eyalet Polisi Sözcüsü Loveth Odah, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Ohaozara, Ohaukwu, Ezza ve Afikpo silahlı çete örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 50 çete üyesinin yakalandığını aktaran Odah, çok sayıda kişinin de yaralı olarak kaçtığını söyledi.

Odah, operasyonlarda çetelere ait önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini ifade ederek, bölgede kaçırılan 3 kişinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia edildi.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.