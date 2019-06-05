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Anne karnından bebek çalındı

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Giriş Tarihi: 5.6.2019
Anne karnından bebek çalındı
ABD'nin Chicago kentinde annesinin karnından çalınan bebek mucizevi bir şekilde hayata tutundu. 19 yaşındaki dokuz aylık hamile Marlen Ochoa-Lopez'in cansız bedeni 23 Nisan'da kaybolmasından bir gün sonra bir çöp tenekesinde bulundu. Lopez'in bebeğinin ise karnı yarılarak çalındığı belirlendi. Daha sonra 911'i arayarak yeni doğum yaptığını ve bebeğini nefes almadığını söyleyen 46 yaşındaki Clarisa Figueroa isimli kadının Lopez'i öldürüp bebeği çaldığı tespit edildi. Şuan 6 haftalık olan Yovani Lopez Jr. isimli bebek yaşama tutunmayı başardı.
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Anne karnından bebek çalındı
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