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Beyni konuşturan çip!

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Giriş Tarihi: 5.6.2019
Beyni konuşturan çip!
Çinli bilim insanlarınca insan beyni gibi çalışan ve beyin ile bilgisayar arasında bağlantı kuran çip geliştirildi. 'Brain Talker' adı verilen çipi Tianjin Üniversitesi ile Çin Elektronik Şirketi (CEC) isimli devlet kurumu ortaklaşa yaptı. Bu adım beyin-bilgisayar arayüzleri (BCI) teknolojisinde bir devrime yol açabilir. Küçük madeni para büyüklüğündeki çip, milyonlarca sinaps bağlantı noktası ve binlerce nöronla donatıldı. Tianjin Üniversitesi'nden araştırmayı yürüten Ming Dong, "Beyin Bilgisayar Kodek Çipi (BC) artık nörotik sinyalleri tespit edip beyin ve bilgisayar arasında teması sağlayabiliyor" dedi.
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