Deliller yok edildi

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Almanya'da öldürülen Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'nin cinayeti sırrını koruyor. Evinin bahçesinde başından "çok kısa mesafeden" vurularak öldürülen Lübcke'nin sürünerek ağır yaralı halde bahçe kapısına kadar geldiği, orada yapılan ilkyardıma rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Ancak polis, valiyi ağır yaralı halde bulanın kim olduğunu ve silah sesi duyulup duyulmadığı konusunda bilgi vermedi.Öte yandan valinin öldürüldüğü olay yerinde manipülasyon yapıldığı, delillerin karartıldığı kaydedildi. Polis, "Olay yerinde değişiklikler yapıldığı tespit edildi" açıklamasını yaptı. NSU skandalının kilit ismi Andreas Temme'nin de personel dairesinde görevli olduğu bölge valiliğini yöneten Lübcke, mülteci krizinde mültecilere dönük sıcak mesajlar vermişti.Lübcke,bazı Almanların mültecilere kucak açılmasını protesto etmesi üzerine bir toplantıda yaptığı konuşmada, "Bu değerleri temsil etmeyen, bunları kabul etmeyen, bu ülkeyi dilediği zaman terkedebilir. Bu her Alman'ın özgürlüğüdür" demişti. Bu sözlerinden sonra vali ölümle bile tehdit edilmişti. Cinayetin bu tehditlerle bağlantısı olup olmadığı da bilinmiyor.Vali Lübcke, pazarı pazartesiyi bağlayan gece saat 00.30'da bir aile yakını tarafından ağır yaralı olarak bulundu. Olay yerinde yapılan ilk yardıma rağmen vali, 02.30 dolayında hastanede yaşamını yitirdi. Ölüm tehditleri almasına rağmen Bölge Valisi'ne koruma tahsis edilmemesi, tepki çeken konulardan biri.