Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Gökdelenin 47’nci katından düştü ama ölmedi

Gökdelenin 47’nci katından düştü ama ölmedi

ABD’de gökdelinin 47’nci katından düşen ve yaralı kurtulan Alcides Morena kendisi hakkında çekilen belgeselde “Allah bana ikinci bir şans verdi” dedi

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2019
Gökdelenin 47’nci katından düştü ama ölmedi
Ekvadorlu göçmen Alcides Morena (49) ile kardeşi Edgar (30) 2007 Aralık'ta New York'ta Manhattan'daki Solow Tower isimli gökdelenin camlarını silerken kendilerini taşıyan platformun kabloları kopunca 150 metre yükseklikten düştü. Kardeşi öldü ancak Alcides hayatta kaldı. Başlangıçta parçalanmış bir akciğer, hasar görmüş böbrekler ve çeşitli kırıklarla kritik durumda olan Alcides, aylar süren operasyonlar ve fizik tedavilerinin ardından sapasağlam ayağa kalktı. O kazayı hatırlatan yegane şey ise sol bacağındaki uzunca yara izi ve hafif bir topallama. Yaşadıkları dünya medyasında yoğun ilgi gören Moreno'nun düşüşü ile ilgili çekilen son belgeselde "Allah'ın varlığının kanıtını mı istiyorsunuz? Bir adam 47'nci kattan yere çakıldı ve ölmedi. İşte size mucize ve kanıt" ifadeleri kullanıldı. Doktorların "mucize adam" dedikleri Moreno şimdi her sabah arabasına binip işine gidiyor. Belgeselde hayatta kaldığı için tanrıya şükreden Moreno, "Sanırım Allah bana acıdı. Bana ikinci bir şans verdi" diyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gökdelenin 47’nci katından düştü ama ölmedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN