Havadan servet kazanıyorlar

Çin'de hava kirliliğinin çok tehlikeli boyutlara ulaşmasının ardından halk, şişeler içinde satılan temiz Kanada dağ havasına büyük rağbet gösteriyor.

Özellikle başkent Pekin'de hava kirliliğinin çok tehlikeli boyutlara ulaşmasının ardından verilen kırmızı alarmla birlikte halk, şişeler içindeki ithal temiz dağ havasına büyük rağbet gösteriyor. Kanadalı bir firmanın 2015'ten bu yana sattığı temiz havada her geçen yıl büyük artış olduğu belirtildi. Kanada'nın Alberta bölgesinde sıkıştırma yoluyla doldurulan teneke kutulardaki temiz hava önce internetten satışa sunulmuştu. İlk olarak Çin'e 500 şişe gönderilirken şimdi günde binlerce şişenin tüketildiği kaydedildi.

Kanadalı Vitality Air şirketi Çin'deki talep karşısında şok olduklarını ifade ederek, daha önce böyle bir olay yaşamadıklarını kaydetti.



SUDAN 150 KAT PAHALI

Söz konusu şirket, başlangıçta temiz dağ havasını mühürlü plastik poşetlere doldurdukları ve eBay elektronik alışveriş sitesinde yaklaşık 1 dolara sattıklarını, şu an ise bir teneke kutuyu büyüklüğüne göre 46 dolara (yaklaşık 300 yuan) kadar sattıklarını açıkladı. Bu da Çin'de bir şişe temiz havanın bir şişe sudan yaklaşık 150 kat daha pahalıya satıldığı anlamına geliyor.

Pekin'deki hava kirliliği, havada metreküp başına düşen zararlı partikül oranını ölçen PM2,5 değeri 900'ü geçmişti. Dünya Sağlık Örgütü ise kabul edilen sağlıklı PM2,5 değeri ise 25 PM olarak belirlenmişti. Kanadalı şirket, İran ve Afganistan gibi ülkelere de temiz hava sattıklarını açıkladı.

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