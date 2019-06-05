İran Cumhurbaşkanı Ruhani’den ABD’ye sert mesaj!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşmadaki taahhütleri aşamalı olarak askıya almalarından dolayı kimsenin İran'a serzenişte bulunamayacağını söyleyerek, "ABD bölgedeki siyasetinde ve İran'a karşı açıklamalarında değişikliğe gitti. Ancak bu bizim yolumuzda ve iradenizde herhangi bir değişikliğe neden olmayacak" dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla üst düzey siyasi yetkililer ile bir araya gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, tüm İranlıların ve İslam aleminin Ramazan bayramını kutladı. ABD karşısında İran'ın iyi bir sınav verdiğini belirten İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Düşman İran karşısındaki planlarında devletin ve milletin sabrını hesap edemedi. Bu nedenle İran hakkındaki hesapları tutmadı" ifadesini kullandı.

"İRAN DÜNYA SİYASETİNDE KAZANAN TARAF OLMUŞTUR!"

ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrılarak İran'ın sabrını test ettiğini belirten Ruhani, anlaşmadan ayrılmaları durumunda uluslararası yaptırımların İran'a uygulanacağını söyleyerek, "Ancak İran devleti ve milletin gösterdiği sabır onların hesaplarını bozdu. İran dünya siyasetinde kazanan taraf olmuştur" dedi. İran'ın bir yıllık sabır döneminin ardından anlaşmadaki taahhütlerini aşamalı olarak askıya almasından dolayı kimsenin serzenişte bulunamayacağını belirten Ruhani, "Aynı zamanda nükleer anlaşmanın sağladığı imkanlardan en iyi şekilde yararlanmalıyız" şeklinde konuştu.

ABD'nin İran'a diz çöktüremeyeceğini vurgulayan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin bölgedeki siyasetinde ve İran karşıtı açıklamalarında değişikliğe gittiğini belirterek," ABD'nin söylemi değişse de bu bizim yolumuz ve irademizde herhangi bir değişikliğe neden olmayacak" ifadelerini kullandı.